Türkiye'nin konuğu Fransa

A Milli Futbol Takımımızın Fransa ile oynayacağı maç öncesi Fransızlar da N'Golo Kante sakatlandı. Yıldız futbolcu Milli Takımımıza karşı forma giyemeyecek.

İngiliz kulübü Arsenal'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile nişanlısı Amine Gülşe'nin kına gecesi, renkli anlara sahne oldu.

Mesut Özil ve nişanlısı Amine, Ankara'nın Bağları ile oynadı

Galatasaray yönetimi, Muğdat Çelik, Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Sinan Gümüş ve İsmail Çipe'yi takımda tutmayı düşünmüyor. Yönetimin ayrıca Diagne ve Belhanda'yı satış listesine koyduğu öğrenildi.

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Trabzonspor, Ünal Karaman'ın sözleşmesini uzattı

Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. İmza töreninde konuşan Karaman, "Tüm yönetim kuruluna ve bizlere destek veren emekçilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.