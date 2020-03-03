Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki rakipleri

Hollanda'da yapılan kura çekiminin ardından A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
A Milli Takımımız, Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti.
A LİGİ
Grup 1: Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Hollanda
Grup 2: İzlanda, Danimarka, Belçika, İngiltere
Grup 3: İsveç, Hırvatistan, Fransa, Portekiz
Grup 4: Almanya, Ukrayna, İspanya, İsviçre
B LİGİ
Grup 1: Romanya, Kuzey İrlanda, Norveç, Avusturya
Grup 2: İsrail, Slovakya, İskoçya, Çekya
Grup 3: Macaristan, TÜRKİYE, Sırbistan, Rusya
Grup 4: Bulgaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Finlandiya, Galler
C LİGİ
Grup 1: Azerbaycan, Lüksemburg, Kıbrıs Rum Kesimi, Karadağ
Grup 2: Ermanistan, Estonya, Kuzey Makedonya, Gürcistan
Grup 3: Moldova, Slovenya, Kosova, Yunanistan
Grup 4: Kazakistan, Litvanya, Belarus, Arnavutluk
D LİGİ
Grup 1: Andorra, Malta, Letonya, Farore Adaları
Grup 2: San Marino, Lihtenştayn, Cebelitarık