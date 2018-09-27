Türkiye'ye oy veren 4 ülke

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Almanya'ya verdi.

12 ülke Almanları desteklerken, Türkiye'ye sadece 4 ülke oy verdi.

55 ÜLKE VAR ANCAK 15'İ OY KULLANIYOR

UEFA'ya kayıtlı 55 ülke bulunuyor ancak bunların sadece 15'inin (İtalya ve İngiltere iki oy kullanma hakkında sahip) verdiği oylarla organizasyona ev sahipliği yapacak ülke belirleniyor.

Politik anlamda Türkiye'ye karşıtlığı ile bilinen Avrupa ülkeleri, oy kullanımında tecihini Almanya'dan yana kullandı.

OY KULLANAN ÜLKELER

UEFA'nın EURO2024 oylaması şu şekilde:

Türkiye'ye oy veren Ülkeler: Hollanda, İspanya, Macaristan, Bulgaristan

Almanya'ya oy veren Ülkeler: İngiltere, İsviçre, İsveç, İtalya, İngiltere, Fransa, Polonya, Hırvatistan, İrlanda, Ukrayna, İtalya, Portekiz



