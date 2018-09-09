Türkiye'yi yenmek istiyoruz

İtalya'nın Sampdoria takımında forma giyen orta saha oyuncusu Albin Ekdal ise son maçlarında Türkiye'ye karşı kaybettiklerini belirterek, "Türkiye çok sayıda başarıya imza atmış bir takım ve iyi oyunculardan kurulu. Ama bu maçı kazanmak istiyoruz.'' diye konuştu.

Sakatlığının tamamen geçtiğini aktaran Ekdal, teknik direktör Andersson'un görev vermesi halinde sahada en iyi şekilde mücadele edeceğini ifade etti.

Öte yandan İsveç Milli Takımı, Türkiye maçının hazırlıklarını teknik direktör Janne Andersson yönetiminde, karşılaşmanın oynanacağı Friends Arena'da yaptığı çalışmayla tamamladı.

Antrenmana ısınma hareketleri ve top çalışmasıyla başlayan İsveçli futbolcuların basına kapalı bölümde Türkiye maçının taktiği üzerinde durduğu öğrenildi.