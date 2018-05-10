Türklerin satın aldığı takım Hollanda'da 1. lige yükseldi

Hollanda’da küçük bir şehir takımı olan Fortuna Sittard’ın kaderini Türkler değiştirdi...

Gazete Habertürk'ün haberine göre; yıllardır 2. Lig’de düşmeme mücadelesi veren kulüp, Türkler’in satın almasının ardından sıra dışı bir yükselişle iki yılda Hollanda 1. Ligi’ne terfi etti. Bu başarının mimarı ise Işıtan Gün oldu...

AYSAL DÖNEMİNDE YÖNETİMDEYDİ

G.Saray’da Ünal Aysal döneminde mali işlerden sorumlu profesyonel yöneticilik yapan Gün, Aysal ayrılınca, Duygun Yarsuvat ve Dursun Özbek’in ısrarlarına rağmen, kendi isteğiyle kulüple vedalaşmıştı.