Türkoğlu: Ligleri haziran, temmuz, ağustosta oynanabilir

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu da ligleri erteleme kararı aldığını açıklamıştı.

Konuyla basketbolun geleceğiyle ilgili konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, ''Ligleri haziran, temmuz ve ağustosta oynatıp bitirmek istiyoruz.'' dedi.

''YABANCI OYUNCULAR ÜLKELERİNE DÖNDÜ''

Basketbolun futboldan farklı bir durumda olduğunu dile getiren Türkoğlu, "Biz de haziran, temmuz gibi belli bir duruma geliriz. Daha erken de olabilir daha geç de olabilir. Biz, bu süreçte futboldan farklıyız. Futbolda birçok yabancı oyuncu burada kaldı. Yabancı basketbolcular, özellikle ABD'li oyuncular ülkelerine döndü. Her şey normalleştiği zaman ligleri haziran, temmuz, ağustos aylarında oynatıp bitirmek istiyoruz. Ondan sonra önümüzdeki sezonun planlamasını yapacağız." ifadelerini kullandı.