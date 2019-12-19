Tuzlaspor-Galatasaray maçındaki olayın görüntüsü

Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 yenerek Türkiya Kupası'nda son 16'ya kaldığı maçın ardından saha karışmıştı. Çıkan olaylara dair birçok iddia ortaya atılırken, yayıncı kuruluş olan A Spor, neler yaşandığını ortaya çıkaran bir video paylaştı.

GÖKHAN'DAN MUSLERA'YA EL HAREKETİ

Olay henüz sıcaklığını korurken Tuzlaspor cephesi Muslera'nın Gökhan Çıra'ya yumruk attığını iddia etmişti. Ancak Gökhan, Muslera'nın kendisine vurmadığını, bir Galatasaray çalışanının kafa attığını açıklamıştı.

Görüntülerde Gökhan Çıra'nın Muslera'ya el hareketi yaptığı, ikili arasında bir konuşma geçtiği görülüyor. Çıra'nın dediği gibi Muslera'nın herhangi bir fiziki müdahalesi yok.

Tünelin hemen girişinde çıkan arbedede bir Galatasaray çalışanının Gökhan Çıra'ya kafa attığı da görüntülerde net bir şekilde var.

Galatasaraylı Jimmy Durmaz'a bir Tuzlasporlu futbolcunun 2 kez tokat attığı, Tuzlaspor cephesinden birinin de sarı-kırmızılı ekibin medya direktörü Hande Sümertaş'a vurduğu görülüyor.