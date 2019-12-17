Galatasaray 45 dakikada turu aldı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Galatasaray, 2-0 yenildiği maçın rövanşında Tuzlaspor'a konuk oldu.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede sarı kırmızılılar 4-0'lık skorla galip geldi.

Galatasaray'ın gollerini 9. dakikada Yuto Nagatomo, 15. dakikada Radamel Falcao, 45+1'de Sofiane Feghouli ve 90+2'de Belhanda kaydetti.

Falcao, Galatasaray'da ikinci golüne imza atarken 74 dakika sahada kaldı ve yerini Jimmy Durmaz'a bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray adını son 16 turuna yazdırmasını bildi.

MAÇTAN NOTLAR

Sahasındaki maçta gol atamayan Galatasaray bu kez çok hızlı başladı.

NAGATOMO PERDEYİ AÇTI

Henüz 9. dakikada Nagatomo ile perde açıldı. Ceza sahasında topu bir anda önünde bulan Nagatomo'nun gelişine vuruşu üstten ağlarla buluştu.

FALCAO FARKI 2'YE ÇIKARDI

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao farkı iyiye taşıyan isim oldu. 15. dakikada Feghouli'nin arka direğe kestiği topu tek vuruşla tamamlayan Falcao, ağları havalandırmayı başardı. Sarı kırmızılılar böylece ilk maçtaki skoru eşitlemiş oldu.

Falcao 28. dakikada bir de röveşata denedi. Falcao'nun kale önündeki vuruşunu Tuzlaspor savunmasında Bülent çizgiden çıkarmayı başardı.

Rakip kalede büyük baskı kuran Galatasaray soyunma odasına 3. golle gitti. 45+1'de bu kez Feghouli golünü attı. Taylan'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Feghouli'nin uzak köşeye plase vuruşu ağlarla buluştu. İlk devre sarı kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARI DÜŞÜK TEMPODA GEÇTİ

İkinci yarı düşük bir tempoda başlarken sarı kırmızılılar daha rahat bir oyun ortaya koydu. İkinci devrenil ilk tehlikesi 58'de geldi. Tuzlaspor savunmasından seken topu Taylan bir anda önünde topu buldu. Kaleciyle karşı karşıyayken çektiği şut ise farklı şekilde auta çıktı.

69. dakikada bu kez Tuzlaspor gole yaklaştı. Donk'un geri pası kısa düşünce araya Göksu girdi, Muslera'yı geçip son çizgiye inen Göksu ardından topu içeri doğru çevirdi, ancak ceza sahasında hiçbir takım arkadaşı olmayınca Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.

BELHANDA SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Galatasaray kariyerindeki ikinci golü Tuzlaspor'a atan Falcao 74 dakika sahada kaldı. Radamel Falcao'nun yerine Jimmy Durmaz oyuna girdi.

90+2'de sahne alan Belhanda skoru belirledi. Çalımlarla ceza sahasına sokulan Faslı oyuncu sol ayağıyla uzak köşeye şutunu bıraktı, kaleci Bayram kıpırdayamadı. Galatasaray 4-0 kazanarak adını son 16 turuna yazdırmasını bildi.