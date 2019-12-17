Tuzlaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Sahasında Tuzlaspor'a 2-0 kaybeden Galatasaray, rakibini deplasmanda 3 farklı skorla mağlup ederek tur atlamak istiyor.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:45'te başlayacak. Mücadeleyi Koray Gençerler yönetecek. Maç A Spor'dan naklen yayınlanacak.
G.SARAY'IN EKSİKLERİ
Galatasaray'da tedavisi devam eden Jean Michael Seri ile hafif sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Marcao ve Mario Lemina bu maçta forma giyemeyecekler.
MUHTEMEL 11'LER
Tuzlaspor
Bayram Olgun
Tarık Mayhoş
Kemal Tokak
Doğan Can Otman
Bülent Uzun
Gökcan Kaya
Muhammed Akarslan
Yasin Yener
Sadık Baş
Devrim Taşkaya
Göksü Türkdoğan
Galatasaray
Okan Kocuk
Yuto Nagatomo
Ryan Donk
Ahmet Çalık
Emre Taşdemir
Taylan Antalyalı
Selçuk İnan
Younes Belhanda
Sofiane Feghouli
Jimmy Durmaz
Radamel Falcao