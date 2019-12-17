Tuzlaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Sivasspor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Emre Kılınç'ın, Galatasaray yönetimiyle el sıkıştığı öğrenildi.

Irkçılık karşıtı kampanya başlattığını iddia eden İtalyanlar, hazırladıkları afişlerle skandal bir işe imza attı.

Trabzonspor, 1-0 öne geçtiği maçta Denizlispor'a eski golcüsü Rodallega'nın iki golüyle mağlup oldu.

Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u çalıştıran Ümit Özat, Bosna Hersek ekiplerinden NK Celik Zenica takımı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Nzonzi'nin sözleşme fesih şartı

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, kalan maaşının bir kısmı olan 1 milyon 625 bin euronun (10 milyon 592 bin TL) verilmesi durumunda sözleşmesini feshedeceğini yönetime bildirdi.