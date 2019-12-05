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Tuzlaspor mütevazı kadrosuyla Galatasaray'ı yendi

Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 yenerek kupada avantaj elde eden Tuzlaspor'un kadrodaki oyuncularının toplam değeri 1 milyon 400 bin euro.

| Haber Merkezi
Tuzlaspor mütevazı kadrosuyla Galatasaray'ı yendi
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Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray ile Tuzlaspor TT Stadı'nda karşı karşıya geldi.

EN PAHALI FUTBOLCU 125 BİN EURO

2. Lig Kırmızı Grup ekibi Tuzlaspor, deplasmanda elde ettiği 2-0'lık galibiyetle rövanş maçı öncesi büyük avantaj yakaladı.

Mütevazı kadrosuyla büyük başarı elde eden Tuzlaspor'un tüm takım değeri, sarı-kırmızılı takımda ortalama maaş alan bir oyuncuya eş değer.

Transfermarkt'in verilerine göre Tuzlaspor forması giyen oyuncuların toplam piyasa değeri 1 milyon 400 bin euro. Takımın en pahalı isimleri ise 125 bin euroluk değerleriyle Yasin Yener ve Devrim Taşkaya.

Galatasaray'ın kadro değeri ise 122 milyon 650 bin euro.

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