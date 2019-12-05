Tuzlaspor mütevazı kadrosuyla Galatasaray'ı yendi

Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray ile Tuzlaspor TT Stadı'nda karşı karşıya geldi.

EN PAHALI FUTBOLCU 125 BİN EURO

2. Lig Kırmızı Grup ekibi Tuzlaspor, deplasmanda elde ettiği 2-0'lık galibiyetle rövanş maçı öncesi büyük avantaj yakaladı.

Mütevazı kadrosuyla büyük başarı elde eden Tuzlaspor'un tüm takım değeri, sarı-kırmızılı takımda ortalama maaş alan bir oyuncuya eş değer.

Transfermarkt'in verilerine göre Tuzlaspor forması giyen oyuncuların toplam piyasa değeri 1 milyon 400 bin euro. Takımın en pahalı isimleri ise 125 bin euroluk değerleriyle Yasin Yener ve Devrim Taşkaya.

Galatasaray'ın kadro değeri ise 122 milyon 650 bin euro.