Tuzlaspor rövanş maçı öncesi avantajı kaptı

Fatih Terim: Bir tek Emin vardı

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası ilk gün yarışlarında milli yüzücü Emre Sakçı, gümüş madalya alarak bu alanda tarihi bir başarı elde etti.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti. Bordo-mavili ekibin golleri Daniel Sturridge ve Alexander Sörloth'tan geldi.

Galatasaray, sahasında ağırladığı TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 2-0 yenilerek sürpriz bir mağlubiyet aldı. Goller Sadık ve Erdinç'ten geldi.

İngiliz basını, Leicester City'nin milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü için 94 milyon euro istediğini yazdı.

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Şenol Güneş'in EURO 2020 hayali

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Bu işi yapıyorsak en iyisini yapacağız. Keşke final oynasak. Ortak hayalimiz bu olsun" dedi.