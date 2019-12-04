Tuzlaspor rövanş maçı öncesi avantajı kaptı

Türkiye Kupası 5. tur ilk mücadelesinde Galatasaray ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi.
Maç boyunca istediği oyunu ortaya koyamayan sarı-kırmızılılar, 2. lig ekibine 2-0 yenilerek büyük bir sürprize imza attı.
Şampiyonlar Ligi'nden elenen ligde ise 8. sırada bulunan Cimbom'un kupaya da kötü başlaması, taraftarı adeta çıldırttı.
Eğer Galatasaray deplasmanda rakibini gol yemeden 3 farklı skorla mağlup edemezse, Türkiye Kupası'na daha 5. turda veda etmiş olacak.
RÖVANŞ 17 ARALIK'TA
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 17 Aralık'ta Tuzla Stadyumu'nda oynanacak.