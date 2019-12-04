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Tuzlaspor rövanş maçı öncesi avantajı kaptı

TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor, Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 yenerek rövanş mücadelesi öncesi büyük avantaj elde etti.

| Haber Merkezi
Tuzlaspor rövanş maçı öncesi avantajı kaptı
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Türkiye Kupası 5. tur ilk mücadelesinde Galatasaray ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi.

Maç boyunca istediği oyunu ortaya koyamayan sarı-kırmızılılar, 2. lig ekibine 2-0 yenilerek büyük bir sürprize imza attı.

Şampiyonlar Ligi'nden elenen ligde ise 8. sırada bulunan Cimbom'un kupaya da kötü başlaması, taraftarı adeta çıldırttı.

Eğer Galatasaray deplasmanda rakibini gol yemeden 3 farklı skorla mağlup edemezse, Türkiye Kupası'na daha 5. turda veda etmiş olacak.

RÖVANŞ 17 ARALIK'TA

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 17 Aralık'ta Tuzla Stadyumu'nda oynanacak.

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