Tuzlaspor,Gürses Kılıç'ı gönderdi

TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, deneyimli teknik adam Gürses Kılıç'la yollarını ayırdı.
GALATASARAY MAÇIYLA GÜNDEM OLMUŞTU
Tuzlaspor, dün sahasında Kastamonuspor 1966'yı konuk etti. Ev sahibi takım, rakibine 3-1'lik skorla mağlup oldu.
Alınan bu mağlubiyetin ardından yönetim, teknik adam Gürses Kılıç'ı gönderme kararı aldı.
Tuzlaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 18 maç sonunda 34 puanla 4. sırada yer alıyor.
İşine son verilen Gürse Kılıç, Galatasaray'a 4-0 yenildikleri Türkiye Kupası maçında çıkan olaylar ve karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.