Tuzlaspor,Gürses Kılıç'ı gönderdi

Ruiz: İlk yarıda 3 kez sakatlandım

Fenerbahçe, Tahkim Kurulu'nun takım harcama limitlerine yapılan itirazı reddetmesi sonrası Falette ve Rodriguez transferlerini beklemeye aldı.

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Inter-Atalanta maçında tartışmalı VAR kararı

Inter'in Atalanta ile 1-1 berabere kaldığı maçta, VAR incelemesine rağmen verilmeyen penaltı tartışma yarattı.