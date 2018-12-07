Twitter'ın şampiyonu Galatasaray

Twitter spor dünyasının 2018 verilerini açıkladı...

Galatasaray'ın resmi hesabı, Twitter'da en çok etkileşim alan hesap oldu.

EN ÇOK TERİM'İN TWEETİ RT ALDI

Süper Lig'de 2018 yılını şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabına yazdığı "Bakın kim geri döndü?" tweet'i de, Türkiye'de 2018'de en çok retweet edilen spor tweeti olarak dikkati çekti.





Twitter'da 2018 senesinde en çok konuşulan etiket ise Beşiktaş oldu.



Siyah-beyazlıların yürüttüğü #cometobeşiktaş, #beşiktaşınmaçıvar gibi kampanyalar, kullanıcılarla arasında zengin bir etkileşim olmasını sağladı.



Bu sene Twitter'da en çok etkileşime geçilen spor hesapları:

1 - GalatasaraySK

2 - Fenerbahce

3 - Besiktas

4 - ultrAslan

5 - forzabesiktas



En çok konuşulan spor etiket listesi ise şöyle:

1- beşiktaş

2- beşiktaşınmaçıvar

3- galatasaray

4- bugüngünlerdengalatasaray

5- fenerbahçe