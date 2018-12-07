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Twitter'ın şampiyonu Galatasaray

Twitter'ın açıkladığı 2018 verilerine göre, Türkiye bu sene Twitter'da en çok Galatasaray'ın resmi hesabıyla etkileşime geçti.

Twitter'ın şampiyonu Galatasaray
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Twitter spor dünyasının 2018 verilerini açıkladı...

Galatasaray'ın resmi hesabı, Twitter'da en çok etkileşim alan hesap oldu.

EN ÇOK TERİM'İN TWEETİ RT ALDI

Süper Lig'de 2018 yılını şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabına  yazdığı "Bakın kim geri döndü?" tweet'i de, Türkiye'de 2018'de en çok retweet  edilen spor tweeti olarak dikkati çekti.


 
Twitter'da 2018 senesinde en çok konuşulan etiket ise Beşiktaş oldu.
 
Siyah-beyazlıların yürüttüğü #cometobeşiktaş, #beşiktaşınmaçıvar gibi  kampanyalar, kullanıcılarla arasında zengin bir etkileşim olmasını sağladı.
 
Bu sene Twitter'da en çok etkileşime geçilen spor hesapları: 
1 - GalatasaraySK
2 - Fenerbahce
3 - Besiktas
4 - ultrAslan
5 - forzabesiktas
 
En çok konuşulan spor etiket listesi ise şöyle:
1- beşiktaş
2- beşiktaşınmaçıvar
3- galatasaray
4- bugüngünlerdengalatasaray
5- fenerbahçe

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