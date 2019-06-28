Tyler Boyd: Beşiktaş taraftarı muazzam

Geçtiğimiz sezon Ankaragücü formasıyla gösterdiği performansla devlerin dikkatini çeken Tyler Boyd, Beşiktaş'a transfer oluyor.

Bonservisi Vitoria Guimaraes'te olan ABD'li futbolcuyla her konuda anlaşan siyah-beyazlı yönetimin, Portekiz kulübüyle de son detayları görüştüğü öğrenildi.

BENİ ALKIŞLAMIŞLARDI

Transferi artık saklamayan Boyd, “Ankaragücü formasıyla Vodafone Park’ta oynadığımız maçı unutamıyorum. Maçtan önce bana ‘Tyler burası Türkiye’nin en etkileyici atmosferlerinin başında gelir. Burayı herkes bilir tadını çıkar’ denmişti. Tribünler gerçekten muazzamdı. Maçı farklı kaybettik ama soyunma odasına giderken beni alkışlayan taraftarlar görmüştüm. Şimdi onların karşısına siyah-beyazlı formayla çıkma fırsatım var. Bunun olmasını gerçekten çok istiyorum.” dedi.

Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.