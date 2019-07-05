Tyler Boyd Beşiktaş'ta

Beşijktaş ilk transferini gerçekleştirdi...

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Ankaragücü forması giyen sol kanat oyuncusu Tyler Boyd'u renklerine bağladı.

2.4 MİLYON EURO

Yönetim, Portekiz ekibi Guimaraes ile 2.4 milyon euro karşılığında el sıkıştı.Yılda 1 milyon 200 bin euro alacak olan Amerikalı futbolcunun sözleşmenin 4 yıllık olacağı belirtildi.

24 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde yeni sezon kampına katılacağı öğrenildi.

Boyd, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 6 gol atıp 4 de asist yapmıştı.