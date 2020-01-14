Tyler Boyd gelen teklifleri reddetti

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrodaki bazı isimleri göndermek istese de oyuncular bu talepleri reddediyor.

NTV Spor muhabiri Övünç Özdem, Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendirdi. Özdem, Boyd'a birçok Süper Lig takımının talip olduğunu ancak oyuncunun kabul etmediğini dile getirdi.

"KENDİM İSPATLAMAK İSTİYORUM"

Özdem'in değerlendirmeleri şöyle:

"Beşiktaş'ta Boyd'a çok teklif var Türkiye'den ama oyuncunun şöyle bir cümlesi var, 'Tamam ben ilk yarıda kötüydüm ama Lens ve Diaby benden çok mu iyiydi. Niye ben gidiyorum. Kalıp ikinci yarı kendimi ispat edeceğim.

Lens 1 ay sahalardan uzak kalacak. Çok ciddi teklif yok Lens'e. Arap ülkelerinden teklif de gelmedi ciddi olarak. Atiba'yı Kanada'dan aramışlar ama Atiba 1.5 yıl daha kalacak.

Roco'ya teklif var. 1 Meksika, 2 Brezilya ekibinden ancak Abdullah Hoca göndermiyor. Elinde stoperi yok Beşiktaş'ın. Erdoğan ve Muhayer Karagümrük'e kiralanacaktı ancak anlaşamamışlar. Öte yandan Orkan'ı isteyen de yok.

Beşiktaş'ın son duruma baktığımızda gidecek bir oyuncu görünmüyor."