Tyler Ennis Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Erkek Basketbol takımı, geçtiğimiz sezon NBA Ligi ekiplerinden Los Angeles Lakers'da forma giyen Tyler Ennis ile anlaştığını duyurdu.



Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki oyun kurucu ile 1+1 yıllık sözleşme yapıldığı aktarıldı.



Fenrbahçe Spor Kulübü'nden yapılan resmi açıklama şu şekilde;



''Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak NBA takımlarından Los Angeles Lakers forması giyen Kanadalı oyun kurucu Tyler Ennis ile 1+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı.



Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, kadrosunu Los Angeles Lakers'ın başarılı oyun kurucusu Tyler Ennis ile güçlendirdi.



1.91 boyunda olan ve oyun kurucu pozisyonunda forma giyen başarılı oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edecek.



Oyuncumuza Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz.''