Tyson Chandler Lakers'ta

Stoch'tan bir jeneriklik gol daha

1 Sağlam: G.Saray'a karşı kora kor savaşacağız Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Galatasaray ile oynayacakları maç hakkında, "Bir futbol savaşı olacak" dedi.

2 Süper Lig'de şu ana kadar 7 hoca kovuldu 11 haftası geride kalan Süper Lig'de hoca kıyımı devam ediyor. Mesut Bakkal ve Tamer Tuna'yla birlikte kovulan teknik direktör sayısı 7'ye çıktı.

3 Adriano ve Gökhan, Genk maçında yok Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Genk'le oynayacağı kritik maçın kadrosunda sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Adriano ve Gökhan Töre yer almadı.

4 Rodrigues'in büyük düşüşü Garry Rodrigues, Galatasaray'dan zam aldıktan sonra adeta dökülüyor. Deneyimli oyuncu performans olarak geçen sezonun çok uzağında.

5 Şenol Güneş'ten Karius'a: Kafanın içinde ne var Henüz beklentileri karşılayamayan Karius ile bir görüşme gerçekleştiren Şenol Güneş, "Bir sorunun varsa birlikte çözelim ya da kendin hallet" dedi.

6 Schalke'nin hocası: Derbiyi çok iyi analiz ettik Temsilcimiz G.Saray'ı 2-0 yenen Schalke 04'te teknik direktör Tedesco, maç öncesi yaptıkları video analizlerin işe yaradığını söyledi.

7 Beşiktaş, Babel ve Adriano ile uzatacak Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Babel ve Adriano, yeni kontrat imzalamak için hazır olduklarını yönetime iletti.

8 Muslera'nın yaptığı büyük hatalar Fenerbahçe derbisinde Isla'yı düşürerek penaltıya sebep olan Muslera, dün akşam oynanan Schalke maçında da büyük bir hatanın altına imza attı.

9 Fatih Terim: TFF'nin yaptığı zevk meselesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 yendildikleri Schalke maçı sonrası TFF ve Fırat Aydınus'u sert sözlerle eleştirdi.