Tyson Fury ringlere dönüyor

Menajer Frank Warren ile sözleşme imzalayan 29 yaşındaki İngiliz boksör, haziran ayında Manchester kentinde ringe çıkacak.

MANCHESTER'DA DÖVÜŞECEK

Fury'nin sözleşme imzaladığı menajer Frank Warren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki İngiliz boksörün üç yıl aradan sonra ilk kez 9 Haziran'da İngiltere'nin Manchester kentinde ringe çıkacağını duyurdu. Fury'nin kiminle karşılaşacağı henüz netleşmedi.

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İddialı açıklamalarıyla bilinen İngiliz boksör, şu anki dünya 1 numarası Anthony Joshua hakkında da konuşmuştu. Fury, Joshua'nın iyi bir boksör olduğunu ancak onu tek koluyla bile yenebileceğini söylemişti.

DOPİNG TESTİ POZİTİS ÇIKMIŞTI

2015 yılının kasım ayında Ukraynalı Wladimir Klitschko'yu yenerek Uluslararası Boks Federasyonu (IBF), Dünya Boks Birliği (WBA) ile Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ağır sıklet boks şampiyonluğu unvanlarını kazanan Fury, iki yıl önce doping testinin pozitif çıkması nedeniyle ceza almıştı.

İngiliz boksör, ceza kararının ardından, Dünya Boks Birliği (WBA) ile Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ağır sıklet boks şampiyonluğu unvanlarını gönüllü olarak bırakmıştı.