Tzavellas, Ufuk'u tebrik ederken topa elle dokundu

Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Alanyaspor, Trabzonspor'u 1-0 yendi. Mücadelenin 82. dakikasında ise sahalarda ender görülen bir pozisyon yaşandı.

Bir pozisyonda Yunan stoper Tzavellas, takım arkadaşı kaleci Ufuk'u kutlamak için yanına giderken topa elle dokundu.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

BeIN Sports yorumcusu eski hakem Bünyamin Gezer, pozisyonun penaltı olması gerektiğini savunurken şu yorumu yaptı: "Tzavellas'ın yaptığına bakar mısınız? Top oyunda. Buyrun. Bunu görsem vallahi de billahi de penaltı çalarım."

TRABZONSPOR TARAFTARLARI PENALTI DİYOR

Maçın ardından Trabzonspor taraftarları sosyal medyada pozisyonun penaltı olması gerektiğini ifade etti.