U16 Erkek Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıkladı

16 Yaş Altı Erkek Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Gelişim Turnuvası'nda Avusturya, İsveç ve İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18-22 Mayıs tarihlerinde İsveç'te düzenlenecek turnuva için ay-yıldızlılar, 13 Mayıs Pazar günü saat 18.00'de Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Turhan Sofuoğlu yönetimindeki millilerin, UEFA Gelişim Turnuvası aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Arda Özçimen (Göztepe), Evra Saner Gülal (Galatasaray)

Defans: Arif Boynuuzun (Beşiktaş), Çağatay Kurukalıp (Kasımpaşa), Doğu Demirkol (Göztepe), Furkan Metin, Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Kemal Bayrak (Fenerbahçe), Muhammed Emin Sarıkaya (Bursaspor)

Orta saha: Atalay Yıldırım, Mustafa Kapı (Galatasaray), Berke Avaz (Beşiktaş), Bünyamin Yavaşoğlu (Bursaspor), Emincan Tekin (Hertha Berlin), Ferhat Çoğalan (Valencia), Hakan Yeşil (Trabzonspor), Halil İbrahim Sevinç (Antalyaspor), Polat Abay (Altınordu)

Forvet: Ali Akman (Bursaspor), Salih Kavrazlı (Altınordu)