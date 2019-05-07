U17 Erkek Milli Sutopu Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda

U17 Erkek Milli Sutopu Takımımız, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

MAÇ KAYBETMEDİLER

11-18 Ağustos 2019 tarihleri arasında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenecek olan U17 Erkekler Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için 02 - 05 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılan Eleme Grubu Müsabakalarını namalup tamamlayan U17 Erkek Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası finallerinin vizesini aldı.

Müsabakalarda D grubunda yer alan ve Hollanda'yı 8-6, Bulgaristan'ı 21-6, Ukrayna'yı 17-5, Moldova'yı ise 19-3 mağlup ederek havuzdan galip ayrılan millilerimiz 2019 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantilediler.