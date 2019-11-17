U19 Milli futbolcular, Avrupa yolunda 2'de 2 yaptı

U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 1’inci Grup maçlarına Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde devam edildi. U19 Milli Takımı, ikinci maçında Karadağ ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Fransa’dan Jerome Brisard yönetirken, yardımcılıklarını Fransa’dan Benjamin Pages ile Macaristan’dan Balazs Buzas yaptı.

İLK YARI

Karşılaşmaya Karadağ ekibi hızlı başladı. Gerçekleştirdikleri ataklarla Türkiye’nin kalesinde tehlikeler yaratan Karadağ U19 Milli Takımı'nda 6’ncı dakikada Erdoğan’ın Milonovic’i ceza sahasında düşürmesiyle kazanılan penaltı vuruşunu Luka Todorovic gole çevirerek skoru 1-0 yaptı.

Golün ardından rakip kaleye atak yapmaya başlayan U19 Milli Takımı’nda Muhammet Arslantaş, ceza sahasına atılan topu düzgün bir vuruşla filelere göndererek maçta dengeyi sağladı: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARI

Maçın ikinci yarısının başlamasıyla birlikte galibiyet için rakip kaleye yüklenen milli futbolcular aradığı pozisyonu 53’üncü dakikada buldu. Karadağ ceza sahasında yaşanılan karambolde topu önünde bulan Ali Yaşar Kol, fileleri havalandırarak skoru ilan etti: 2-1.

Maçın 78’inci dakikasında U19 Milli Takımı'ndan Erdoğan Kaya ile 90+1’inci dakikada Karadağ’dan Mirko Milikic kırmızı kart gördü.

Gruptaki diğer maçta ise Bulgaristan, Ermenistan’ı 3-0 mağlup etti. İlk maçında Ermenistan’ı 4-1 mağlup eden milliler, 19 Kasım Salı günü Bulgaristan'la karşılaşacak.

GENÇLER, 2 MAÇTA 6 PUAN TOPLADI

U19 Erkekler Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 1’inci Grup'ta iki galibiyetli takımlardan Bulgaristan ilk sırada, Türkiye ise ikinci sırada yer aldı. Grupta Karadağ ve Ermenistan’ın puanı bulunmuyor.