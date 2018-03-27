U19 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda

A Milli Takımımız üst üste aldığı kötü sonuçların ardından yeni bir yapılanmaya gitmnesine rağmen oynadığı ilk hazırlık maçında da ümit vermedi ancak genç milliler de durum farklı.
FİNLANDİYA'DA MÜCADELE EDECEKLER
Bosna Hersek'i 2-1 mağlup eden U19 Milli Takımımız, 2018 U19 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Elit Tur Grubu'nda 3 maçta 7 puan toplayan Ay-Yıldızlı ekibimiz 2018 U19 Avrupa Şampiyonası'na adını yazdırdı.
Eski Galatasaraylı yıldız Vedat İnceefe'nin çalıştırdığı U19 Milli Takımı, Finlandiya'da düzenlenecek turnuvada boy gösterecek.