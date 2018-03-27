G.Saraylı taraftarlar Gomis için türkü yaptı

1 U19 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Elit Tur Grubu'nda 3 maçta 7 puan toplayan U19 Milli Takımımız, 2018 U19 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

2 Kendi kalesine gol atan kaleci güldürdü Etiyopya Premier Ligi'nde oynanan Fasil Kenema-Welwalo Adigrat maçında izleyenleri güldüren bir olay yaşandı. Welwalo'nun kalecisi topu oyuna sokmak isterken meşin yuvarlığı kendi ağlarına gönderdi.

3 Şampiyonlar Ligi'nde tarihi değişiklikler UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere bazı kural değişikliklerine gitti.

4 Yusuf Yazıcı'ya G.Saray maçında yakın takip Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı izlemek için Avrupa'nın 7 büyük kulübü Galatasaray maçında tribünde olacak.

5 Mustafa Cengiz: Rüyamda bile hesap ödüyorum G.Saray'ın Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün yaşadığı mali sıkıntının kendisini çok zorladığını, rüyasında bile hesap ödediğini söyledi.

6 Messi: Dünya Kupası'nı kazanmamı Tanrı istemedi Kariyeri boyunca hiç Dünya Kupası'nı kazanamayan Lionel Messi, son şansını Rusya'da kullanacağını söyledi. Yıldız futbolcu, "Şimdi ya da asla" dedi.

7 Rıza Çalımbay: G.Saray maçında hakem iyi olmalı Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçında hakemin iyi maç yönetmesi gerektiğini ifade etti.

8 Fernandao: Bolu'dan 6 gol yememiz çok abartıldı Fenerbahçeli Fernandao, Boluspor'a 6-2 yenildikleri maçın fazla abartıldığını ifade etti.

9 Veli Kavlak yanlış ameliyat kurbanı 3 yıldır sahalara dönemeyen Veli Kavlak'ın son durumu içler acısı. Yanlış ameliyat kurbanı olan 29 yaşındaki futbolcu, futbolu bırakma noktasına geldi.