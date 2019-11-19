U19 milli takımımız Elit Tur'da

Şenol Güneş: Son maça en iyi 11 ile çıkacağız

Galatasaray sakat futbolcuların sağlık durumlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Muslera, Babel ve Luyindama'nın ardından Lemina'dan da kötü haber geldi.

Birçok futbolsever Falcao'nun, G.Saray'ın Van Persie'si olduğunu söylese de Hollandalı golcü, F.Bahçe'deki ilk sezonunda 31 lig maçında forma giymişti.

Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande forması giyen Talisca'ya, Fenerbahçe talip oldu. Ancak Brezilyalı oyuncu, "En büyük Beşiktaş" sözleriyle sarı-lacivertli takıma mesaj verdi.

NBA'de Phoenix Suns'ın Boston Celtics'i konuk ettiği maçta, FETÖ'cü Enes Kanter'in başarısız top sürmesi dalga konusu oldu.

Dirar'ın sözleşmesini uzatan Fenerbahçe yönetimi, bu sezon performansını yükselten Ozan Tufan, Tolga Ciğerci ve Hasan Ali Kaldırım'a da teklif yapmaya hazırlanıyor.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak 19 ülke belli oldu. Kalan 5 takımdan 1'i bu akşam, 4'ü ise Uluslar Ligi'nde oynanacak play-off maçları sonrası netleşecek.

Bir süredir boşta olan Ertuğrul Sağlam, Samsunspor'un başına geçti. 5 yıllık sözleşmeye imza atan tecrübeli teknik adam, "Samsunspor’u Süper Lig’in 6. şampiyonu yapmak için geldim" dedi.

Yeşil sahalara veda eden Sabri Sarıoğlu, antrenörlük dersleri aldığını söyledi. Sarıoğlu, "Kısa sürede yeşil sahalara çok farklı döneceğim" dedi.

1 Enes Kanter'in top süremediği anlar NBA'de Phoenix Suns'ın Boston Celtics'i konuk ettiği maçta, FETÖ'cü Enes Kanter'in başarısız top sürmesi dalga konusu oldu.

2 EURO 2020'de torbalar belli oldu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak 19 ülke belli oldu. Kalan 5 takımdan 1'i bu akşam, 4'ü ise Uluslar Ligi'nde oynanacak play-off maçları sonrası netleşecek.

3 Falcao - Van Persie kıyaslaması Birçok futbolsever Falcao'nun, G.Saray'ın Van Persie'si olduğunu söylese de Hollandalı golcü, F.Bahçe'deki ilk sezonunda 31 lig maçında forma giymişti.

4 EURO 2020 Elemeleri'nde gecenin sonuçları D Grubu'nda İsviçre ve Danimarka, F Grubu'nda İspanya ve İsveç, J Grubu'nda İtalya ve Finlandiya, EURO 2020'ye gitme hakkını elde etti.

5 Galatasaray'da sakat futbolcu sayısı 9'a çıktı Galatasaray sakat futbolcuların sağlık durumlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Muslera, Babel ve Luyindama'nın ardından Lemina'dan da kötü haber geldi.

6 Fenerbahçe, Talisca'yı istiyor Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande forması giyen Talisca'ya, Fenerbahçe talip oldu. Ancak Brezilyalı oyuncu, "En büyük Beşiktaş" sözleriyle sarı-lacivertli takıma mesaj verdi.

7 Ertuğrul Sağlam 5 yıllık sözleşme imzaladı Bir süredir boşta olan Ertuğrul Sağlam, Samsunspor'un başına geçti. 5 yıllık sözleşmeye imza atan tecrübeli teknik adam, "Samsunspor’u Süper Lig’in 6. şampiyonu yapmak için geldim" dedi.

8 Abdullah Avcı'nın transfer istediği mevkiler Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Artık saklamaya gerek yok, santrfor ve kenar oyuncusu alacağız" dedi.

9 Fenerbahçe 3 futbolcunun sözleşmesini uzatmak istiyor Dirar'ın sözleşmesini uzatan Fenerbahçe yönetimi, bu sezon performansını yükselten Ozan Tufan, Tolga Ciğerci ve Hasan Ali Kaldırım'a da teklif yapmaya hazırlanıyor.