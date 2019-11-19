U19 milli takımımız Elit Tur'da

U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 1. Grup maçında Milli Takımımız, liderlik için yarıştığı Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.
MİLLİLER, GRUP LİDERİ OLARAK ELİT TUR'A YÜKSELDİ
Ay-yıldızlılar liderlik için çekiştiği Bulgaristan’ı Antalya’da 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Grupta daha önce Ermenistan’ı 4-1, Karadağ’ı ise 2-1 mağlup eden Milli Takım, Bulgaristan’ı da 2-1 mağlup edip 3’te 3 yaparak grup lideri olarak Elit Tur’a yükseldi.
GOLÜNÜ ATTI, SELAMI ÇAKTI
Karşılaşmanın 9'uncu dakikasında sağ kanattan Atalay'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Taha Tunç, rakibini geçtikten sonra yerde kaldı.
Polonyalı hakem, bu pozisyonda rakibinin Taha'ya faul yaptığına hükmetti ve beyaz noktayı gösterdi.
Penaltıda topun başına geçen Atakan Gündüz, düzgün bir vuruş ile topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.
Grup liderliği için yarışan Milli Takımımız, golün ardından büyük sevinç yaşadı.
Ay-Yıldızlılar golün ardından asker selamı vererek, Mehmetçik'e destek mesajı verdi.