U20 Dünya Kupası şampiyonu Ukrayna

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası finalinde Güney Kore'yi 3-1 mağlup eden Ukrayna, şampiyon oldu.

Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvada, tarihlerinde ilk kez finale kalma başarısı gösteren Güney Kore ile Ukrayna, Lodz Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İLK YARI BERABERE BİTTİ

Mücadeleye hızlı başlayan Güney Kore, kazandığı penaltı atışını 5. dakikada Lee Kangin'in gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Ukrayna, 34. dakikada Vladyslav Supriaha'nın ağları sarsmasıyla skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

UKRAYNA ŞAMPİYON OLDU

İkinci yarıda oyunu kontrolü altına alan Ukrayna'da 53. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Supriaha, takımını 2-1 öne geçirdi.

Kontrataklarla etkili olmaya devam eden Ukrayna, 89. dakikada Heorhiy Tsitaishvili'nin golüyle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı ve tarihinde ilk kez kupanın sahibi oldu.