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U21 derbisini 9 kişi kalan Beşiktaş kazandı

Galatasaray U21 takımı ile Beşiktaş U21 takımı arasında oynanan derbide olay çıktı. Sahada 9 kişi kalan Beşiktaş mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve liderliğe yükseldi.

| Haber Merkezi
U21 derbisini 9 kişi kalan Beşiktaş kazandı
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Galatasaray ve Beşiktaş U21 takımları derbi maçta Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.

Mücadelede Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü devam ederken gerginlik yaşandı.

2 KIRMIZI KART ÇIKTI YASİN SÜLÜN TRİBÜNE GÖNDERİLDİ

Maçın 79. dakikasında siyah-beyazlıların teknik direktörü Yasin Sülün, çıkan gerginlik sonrasında hakem Serhat Tan tarafından tribüne gönderildi.

Beşiktaş'tan iki futbolcu kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

BEŞİKTAŞ KAZANDI

Futbolcular arasında da tartışma çıkarken karşılaşma da yaklaşık 5 dakika durdu. 9 dakika uzatma verilirken maçı Beşiktaş 2-0 kazandı

U21 Ligi puan durumu

1. Beşiktaş 68
2. Galatasaray 67
3. Bursaspor 67
4. Fenerbahçe 60

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