U21 derbisini 9 kişi kalan Beşiktaş kazandı

Galatasaray ve Beşiktaş U21 takımları derbi maçta Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.
Mücadelede Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü devam ederken gerginlik yaşandı.
2 KIRMIZI KART ÇIKTI YASİN SÜLÜN TRİBÜNE GÖNDERİLDİ
Maçın 79. dakikasında siyah-beyazlıların teknik direktörü Yasin Sülün, çıkan gerginlik sonrasında hakem Serhat Tan tarafından tribüne gönderildi.
Beşiktaş'tan iki futbolcu kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.
BEŞİKTAŞ KAZANDI
Futbolcular arasında da tartışma çıkarken karşılaşma da yaklaşık 5 dakika durdu. 9 dakika uzatma verilirken maçı Beşiktaş 2-0 kazandı
U21 Ligi puan durumu
1. Beşiktaş 68
2. Galatasaray 67
3. Bursaspor 67
4. Fenerbahçe 60