1 Beşiktaş taraftarı G.Saray deplasmanında Vodafone Park'ta toplanan Beşiktaş taraftarı, 35 otobüsle Galatasaray deplasmanına gitti. Derbiye bazı Japon taraftarlarda ilgi gösterdi.

2 U21 derbisini 9 kişi kalan Beşiktaş kazandı Galatasaray U21 takımı ile Beşiktaş U21 takımı arasında oynanan derbide olay çıktı. Sahada 9 kişi kalan Beşiktaş mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve liderliğe yükseldi.

3 Ronaldo attığı golde 2 buçuk metre yükseldi Juventus'un Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Torino maçında attığı kafa golünde yerden 2 metre 31 santimetre yüksekte topa vurdu.

4 Önemli maçların adamı Valbuena Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena, sarı-lacivertli takımın oynadığı kritik maçlarda gösterdiği performansla taraftarından alkış topluyor.

5 Derbinin VAR hakemi Bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu.

6 Fatih Terim: Şimdi sahaya çıkıp konuşma zamanı Bu akşam oynanacak kritik derbi öncesi her iki takımın teknik direktörü de oyuncularıyla son bir toplantı yaptı.

7 G.Saray'ın Terim paylaşımına Beşiktaş'tan cevap Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbi öncesi her iki takım da sosyal medyadan iddialı paylaşımlarda bulundu.

8 Salah'ın gözyaşları Newcastle United'ı 3-2 yenen Liverpool'da Salah üzüntüsü yaşanıyor. Bir pozisyonda sakatlanan yıldız futbolcu gözyaşları içinde sahayı terk etti.

9 Volkan Demirel'den Harun Tekin'e destek Kasımpaşa maçında topu ayağının altından kaçıran Harun Tekin'e Volkan Demirel sahip çıktı. Hatırlanacağı gibi aynı hatayı yıllar evvel Volkan da yapmıştı.