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U21'de Galatasaray F.Bahçe'yi yendi

U21 Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-0'lık skorla yendi.

U21'de Galatasaray F.Bahçe'yi yendi
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U21 Süper Ligi 11. haftasında karşı karşıya gelen Galatasaray U21 ve Fenerbahçe U21 derbisinden sarı-kırmızılılar 2-0 galibiyetle ayrıldı.

G.SARAY MAÇ FAZLASIYLA LİDER OLDU

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanılan karşılaşmada Galatasaray adına goller 16. dakikada Recep Gül, 62. dakikada ise Metehan Mertöz'den geldi. Sarı-kırmızılı ekip bu galibiyetle maç fazlasıyla liderliği yükseldi.

Galatasaray 2-0 Fenerbahçe - İZLE

Galatasaray U21 takımı gelecek hafta Kayserispor'a konuk olacak. Fenerbahçe U21 takımı ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

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