U21'de Galatasaray F.Bahçe'yi yendi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbolcuları Burak Yılmaz'a sahip çıktı ve "Bordo-mavi formamızla şampiyonluk yaşamış bir futbolcu" ifadelerini kullandı

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Fatih Terim'in hedefi fark atmak

Sahasında 15. sıradaki Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray'da hedef sadece galibiyet değil. Terim, öğrencilerinden farklı galibiyet bekliyor.