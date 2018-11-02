U21'de Galatasaray F.Bahçe'yi yendi

U21 Süper Ligi 11. haftasında karşı karşıya gelen Galatasaray U21 ve Fenerbahçe U21 derbisinden sarı-kırmızılılar 2-0 galibiyetle ayrıldı.
G.SARAY MAÇ FAZLASIYLA LİDER OLDU
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanılan karşılaşmada Galatasaray adına goller 16. dakikada Recep Gül, 62. dakikada ise Metehan Mertöz'den geldi. Sarı-kırmızılı ekip bu galibiyetle maç fazlasıyla liderliği yükseldi.
Galatasaray 2-0 Fenerbahçe - İZLE
Galatasaray U21 takımı gelecek hafta Kayserispor'a konuk olacak. Fenerbahçe U21 takımı ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.