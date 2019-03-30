Uçağın pilotu renk körü çıktı

Futbol dünyasını derinden yaralayan Emiliano Sala’nın hayatını kaybetmesiyle alakalı yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor.

İngiliz basınında geniş yer bulan gelişmede, Sala’yı taşıyan uçağın pilotu David Ibbotson’un renk körlüğü sıkıntısına sahip olduğu yazıldı. BBC’nin özel haberinde, Ibbotson’un ehliyetinin sınırlandırıldığı ve sadece gündüz saatlerinde kendisine uçuş izni sunulduğu kaydedildi.

BBC’nin ulaştığı bir kaynağa göre, gece uçuşlarında yeşil ve kırmızı ışıkların kritik bir önem taşıdığı, uçuşun en kilit noktası olduğu aktarıldı. Ayrıca pilotun sınırılandırılmış ehliyetinde belirtilen saatlerinde dışına çıkmasıyla kanuni bir suç işlediği vurgulandı. Normalde de Sala’nın uçuşunun gündüz saatlerinde olup, ertesi sabah Cardiff’in idmanına yetişmesi planlanıyordu.

Ancak saat 19.00’a ertelenen uçuş sonrası gece uçuşu yapıldı. Özel bir pilot olan ve herhangi bir kuruma bağlı olmayan David Ibbotson’un gece uçuşu yapmasına izin olmadığı ve ehliyetinin buna elverişli olmadığına vurgu yapıldı.