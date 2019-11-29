Uçak kazasından 3 yıl sonra küme düştüler

Fatih Terim: Arda beni çok duygulandırdı

1 Merih Demiral, EURO 2020'nin en iyileri arasında A Milli Takımımızın başarılı savunmacısı Merih Demiral, EURO 2020 grup eleme maçlarının en iyi 11'ine seçildi.

2 Arsenal, Emery'nin işine son verdi Arsenal'de Mesut Özil'le yaşadığı sorunlarla büyük eleştiriler alan Unai Emery'nin görevine son verildi.

3 Rahmi Koç, Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti. Çebi, Divan Kurulu üyesi olan Koç'a üzerinde isminin yazılı olduğu bir forma hediye etti.

4 Bülent Uygun, pazubandı 15'lik Emre'ye veriyor Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu olan 15 yaşındaki Emre Demir'i, Beşiktaş maçında sahaya kaptan olarak çıkaracağını söyledi.

5 Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılıyor O kadar eksik varken Yeni Malatyaspor maçında da forma şansı bulamayan Miha Zajc, takım bulması için menajerine talimat verdi.

6 Fatih Terim'in Trabzonspor maçı taktiği Trabzonspor maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yapan teknik direktör Fatih Terim, Sosa ve Nwakaeme'nin önemine değindi.

7 Ersun Yanal'ın Göztepe maçı 11'i Yeni Malatyaspor maçında defansif bir kadroyla sahaya çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

8 Galatasaray'dan Shaqiri atağı Liverpool'da forma şansı bulamayan Shaqiri'yi transfer etmek isteyen Galatasaray yönetiminin, devre arasında Liverpool'un kapısını çalacağı öğrenildi.

9 Falcao'dan bir kötü haber daha geldi İspanyol basınına konuşan Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao'nun 1 ay daha sahalardan uzak kalacağını açıkladı.