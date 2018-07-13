Üçüncülük maçında Belçika'nın rakibi İngiltere

2018 Dünya Kupası'nda Belçika ve İngiltere üçüncülük apoleti için sahaya çıkacak.

Mücadeleye Saint Petersburg Stadı ev sahipliği yapacak. Saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada İran Futbol Federasyonundan Alireza Faghani düdük çalacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

DÜNYA KUPASI GOL KRALLIĞI

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonada aynı grupta yer alan Belçika ile İngiltere, bu turnuvadaki ikinci maçlarına çıkacak. İki ekip G Grubu'nun son mücadelesinde karşı karşıya gelmiş kazanan taraf 1-0'lık sonuçla Belçika olmuştu. Belçika grubu 9 puanla lider tamamlarken, İngiltere 6 puanla ikinci sırada yer alarak bir üst tura çıkmıştı