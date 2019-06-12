Udinese, Dorukhan için 9 milyon euro önerdi

Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz'ün talipleri her geçen gün artıyor. Genoa ve Sassuolo'nun ardından Udinese de Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

FİKRET ORMAN 15 MİLYON EURO İSTİYOR

Beşiktaş'taki performansının yanı sıra A Milli Takım'ın Fransa ile oynadığı karşılaşmada da ortaya koyduğu futbolla dikkat çeken genç futbolcu için Udinese devreye girdi.

NTV Spor'un haberine göre İtalyan ekibi Udinese, siyah-beyazlı takıma 9 milyon euro önerdi ancak Beşiktaş 23 yaşındaki oyuncuyu 15 milyon eurodan aşağı bir fiyata bırakmayacaklarını iletti.

Dorukhan için daha önce Genoa 7 milyon euro, Merih Demiral'ın forma giydiği Sassuolo ise 10 milyon euroluk teklifler yapmıştı. Fikret Orman ve yönetimi, iki İtalyan ekibinden de 15 milyon euro talep etmişti.

Geçen sezon başında Eskişehirspor'da Beşiktaş'a bonservis bedelsiz transfer olan Dorukhan, siyah beyazlı forması ile çıktığı 25 maçta, 3 gol attı, 4 asist yaptı.