Udinese Dorukhan'ı transfer ediyor

İtalyanlar Dorukhan'ın peşini bırakmıyor.

Beşiktaş'ın Eskişehirspor'dan transfer ettiği Dorukhan Toköz, performansıyla kısa sürede kendisini taraftara sevdirmişti.

A Milli Takım'a kadar yükselen 23 yaşındaki futbolcunun kariyerini Serie A'da sürdürmesi bekleniyor.

İTALYANLAR 10 MİLYON EUROYA KADAR ÇIKTI

Çünkü ilk olarak siyah-beyazlı yönetime 7 milyon euro öneren yapan Udineseli idarecilerin, olumsuz cevap alınca bu rakamı 10 milyon euroya kadar çıkardığı öğrenildi.

Dorukhan için en başından beri 12 milyon euroya istediklerini dile getiren Başkan Fikret Orman'ın ise bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

Transferin kısa süre içerisinde olumlu sonuçlanması bekleniyor.