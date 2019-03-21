Udinese'de yeniden Tudor dönemi

Serie A'da zor günler geçiren ve Davide Nicola'nın görevine son veren Udinese, yeni teknik direktör olarak Igor Tudor ile anlaştığını açıkladı.

Udinese'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Igor Tudor'un takımla antrenmanlara başladığı ve resmi sözleşmenin imzalanacağı duyuruldu. Geçtiğimiz sezon Udinese'nin başında yalnızca 4 maça çıkan Hırvat teknik adam, bu karşılaşmalarda 7 puan toplamış, ancak yönetimle yaşadığı sorunlar sebebiyle görevinden ayrılmıştı.

Udinese, 25 puanla küme düşme hattının iki basamak üzerinde 16. sırada yer alıyor.