Udinese'den Dorukhan için 44 milyon TL

Beşiktaş'ta 2. Feda Dönemi yaşanıyor. Abdullah Avcı ile anlaşan siyah-beyazlılar kısa süre içinde yeni sezon hazırlıklara başlayacak ancak henüz transfer yapılmadı.

TRANSFERE MADDİ KAYNAK ARANIYOR

Adem Ljajc'in bonservisini aldıktan sonra transfer yapamayan Beşiktaş, maddi kaynak arayışında. Siyah-beyazlılar Tyler Boyd başta olmak üzere bazı isimlerle anlaşma noktasına gelmesine rağmen herhangi bir açıklama yapamıyor.

Oyuncu satarak transfer yapmayı planlayan Beşiktaş'ta en ciddi teklifleri alan isim Dorukhan Toköz. İtalyan takımlarının talip olduğu oyuncu için 15 milyon euro talep eden siyah-beyazlılar, beklediği teklifleri alamayınca indirime gitme kararı aldı.

Son olarak Udinese'nin 7 milyon euro (44 milyon TL) önermesinin ardından Serie A ekibiyle pazarlık yapan Beşiktaş, 10 milyon euro dolaylarında bir bonservis bedeli karşılığında 23 yaşındaki oyuncuyu bırakmaya sıcak bakıyor.

BEŞİKTAŞ KÜÇÜLMEYE DEVAM EDİYOR

Sezon başından itibaren küçülmeye giden Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde erkek voleybol takımının faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Daha önce ise BJK TV'nin kapatılacağı ve yayın hayatına internet üzerinden devam edileceği açıklandı. Çok sayıda personelin bu kapsamda iş akdi feshedilecek.

11 yıldız üst üste Türkiye şampiyonu olan Beşiktaş Hentbol Erkek Takımı, Şampiyonlar Ligi'nden çekildi. Siyah-beyazlılar, çok daha düşük bütçeli takımların yer aldığı EHF'ye katılacak. Takımın 5 yabancı oyuncusuyla da yollar ayrıldı.

Beşiktaş, oyuncu maaşlarını ödemekte zorlandığı E-Spor'da da küçülmeye gidiyor.