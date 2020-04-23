UEFA, 676 kulübe maddi destek yapacak

Çin'in Vuhan kentine başlayarak tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle birçok ligde maçlar süresiz olarak askıya alınmıştı.

Gelirleri kesilen kulüpler maddi açıdan zorluk yaşarken, bu süreçte iflas bayrağını çekenler dahi olmuştu.

676 KULÜBE 70 MİLYON EURO

UEFA, bugün üye ülkelerle gerçekleştirdiği video konferans toplantısında, yaşanacak ekonomik sorunlar nedeniyle kulüplere maddi destek yapma kararı aldığını açıkladı.

Açıklamaya göre, 55 üye ülkeden 676 kulübe toplam 70 milyon euroluk ödeme yapılacak. UEFA; eğer bu parayı kulüplere eşit şekilde dağıtırsa, takım başına 103 bin euro gibi çok düşük bir rakam düşüyor.