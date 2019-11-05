UEFA, asker selamı soruşturmasını genişletti

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in İrfan Can Kahveci'nin golüyle Wolfsberg'i mağlup ettiği maçın ardından UEFA, milli futbolcunun gol sevinci hakkında soruşturma başlatmıştı.

5 FUTBOLCU DAHA SORUŞTURULACAK

UEFA bu soruşturmayı genişletti ve asker selamına eşlik eden 5 futbolcu; Visca, Caicara, Mehmet Topal, Azubuike ve Robinho da soruşturmaya dahil edildi.

A Milli Takımımızın futbolcuları Arnavutluk ve Fransa maçlarında asker selamı vermiş ve birçok ülkede tartışma konusu olmuştu. Ardından İrfan Can Kahveci'nin Başakşehir-Wolfsberg mücadelesinde asker selamı vermesi hakkında UEFA, soruşturma açmıştı.

Bu skandal karardan sonra daha büyük bir skandala imza atan UEFA, şimdi de İrfan Can'la birlikte asker selamı veren Visca, Caicara, Mehmet Topal, Azubuike ve Robinho hakkında da soruşturma başlattı.

Asker selamı için soruşturma başlatan UEFA, futbolun en büyük problemlerinden biri olan ırkçılık konusunda ise sessiz kalmaya devam ediyor.

Özellikle İtalya'da hemen her hafta siyahi oyunculara karşı ırkçılık yapılıyor, fakat UEFA henüz herhangi bir soruşturma başlatmadı.