UEFA asker selamına ceza vermedi

A Milli Takımımıza asker selamı soruşturmasında herhangi bir ceza çıkmadı.

EURO 2020 grup elemelerinde oynadığımız Arnavutluk ve Fransa maçlarında, milli futbolcularımız attıkları gollerin ardından, o dönem Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Mehmetçik'e destek olmak amacıyla asker selamı vermişti.

HERHANGİ BİR CEZA ALMADIK

Avrupa'nın birçok ülkesinde yankı uyandıran asker selamımıza UEFA soruşturma açmıştı.

UEFA'nın soruşturmasında savunmaya Türkiye adına TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. başkanvekili Servet Yardımcı ve yönetici İsmail Erdem katıldı. Yurtdışında forma giyen milli futbolcular Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu da toplantıda yer aldı.

İsviçre'de yapılan başarılı savunmanın ardından UEFA, Türkiye'ye ceza vermeye gerek görmedi.