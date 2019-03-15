Ensonhaber.com'a dön

UEFA Avrupa Ligi gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları sona erdi.

Yorum Yap

UEFA Avrupa Ligi gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçlarının ardından çeyrek finale kalan takımlar belli oldu.

GECENİN SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE:

Valencia, Krasnodar deplasmanında uzatmanın son 30 saniyesinde bulduğu golle UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkmayı başardı.

Napoli rövanşta 3-1 yenilse de ilk maçı 3-0 kazanması nedeniyle çeyrek final biletini aldı.

Chelsea, Dinamo Kiev'e 2 maçta toplamda 8 gol atarak çeyrek finale yükseldi. Eintracht Frankfurt 0-0'ın rövanşında Inter'i deplasmanda 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İlk maçta 3-1 yenilen Arsenal, sahasında Rennes'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finalist oldu. Villarreal 3-1'in rövanşında Zenit'i 2-1'lik skorla tekrar yenerek son 8 takım arasına kaldı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM