UEFA Avrupa Ligi gecenin sonuçları

İtalyan basınına konuşan Fatih Terim, Juventus-Atletico Madrid maçının yıldızı Ronaldo olur demişti. Terim'in öngörüsü gerçekleşti.

Sezon başında Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan ve 8 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Karius, sezon sonunda gönderiliyor.

Medel ile Quaresma arasında tansiyon yükseldi

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Karius, siyah-beyazlı tribünlerden gelen tepkiler sonrası devre arasında oyundan çıkmak istedi. Güneş ise bu talebe olumsuz yanıt verdi.

Yusuf Bozdoğan'la kavga ettiği için PFDK'ya sevk edilen Fırat Aydınus'un yardımcısına söylediği ağır küfürler ortaya çıktı.

Fırat Aydınus'la yardımcısı arasındaki o diyalog

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Aziz Yıldırım: Ben de bir gün konuşacağım

Aziz Yıldırım'la Diyarbakır'da bir araya gelen gazeteci Fatih Çekirge, sarı-lacivertli taraftarın Yıldırım'ın önünü kesip, "Ne olacak halimiz, bizi kurtar" dediğini aktardı.