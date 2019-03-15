UEFA Avrupa Ligi gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçlarının ardından çeyrek finale kalan takımlar belli oldu.
GECENİN SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE:
Valencia, Krasnodar deplasmanında uzatmanın son 30 saniyesinde bulduğu golle UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkmayı başardı.
Napoli rövanşta 3-1 yenilse de ilk maçı 3-0 kazanması nedeniyle çeyrek final biletini aldı.
Chelsea, Dinamo Kiev'e 2 maçta toplamda 8 gol atarak çeyrek finale yükseldi. Eintracht Frankfurt 0-0'ın rövanşında Inter'i deplasmanda 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
İlk maçta 3-1 yenilen Arsenal, sahasında Rennes'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finalist oldu. Villarreal 3-1'in rövanşında Zenit'i 2-1'lik skorla tekrar yenerek son 8 takım arasına kaldı.