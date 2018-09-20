UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda

Döviz kurunda yaşanan artış nedeniyle Türk futbolunda yayıncı kuruluş krizi yaşanıyor.
UEFA Avrupa Ligi, milli takım ve Şampiyonlar Ligi maçları öncesi yaşanan sorun, karşılaşmaların başlamasına dakikalar kala çözülmüştü.
Aynı dert bu akşam oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi grup maçları öncesinde de yaşansa da, kriz son anda çözüme kavuştu.
MAÇLAR BEİN SPORTS'TA
F.Bahçe-Dinamo Zagreb, Beşiktaş-Sarpsborg ve Akhisarspor-Krasnodar maçları, beIN Sports'tan şifresiz olarak naklen yayınlanacak.
Beşiktaş-Sarpsborg: beIN SPORTS Haber ve beIN SPORTS 1
Akhisarspor-Krasnodar: beIN SPORTS 2
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe: beIN SPORTS Haber ve beIN SPORTS 1