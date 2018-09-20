UEFA Avrupa Ligi primleri

Avrupa'nın 2 numaralı kupası olan Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor, ülkemizi bu önemli organizasyonda temsil edecek.

AVRUPA LİGİ'NDE GELİRLER FENA DEĞİL

Şampiyonlar Ligi'ndeki kadar büyük primler olmasa da Avrupa Ligi de ciddi bir gelir kaynağı. UEFA, Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele eden her takıma 2.9 milyon euro katılım payı ödüyor. Her galibiyetin 570 bin euro ettiği organizasyonda beraberlik için kasaya girecek para 190 bin euro.

TAKIMLARIMIZ KAZANIRSA 13 MİLYON TL GELİR ELDE EDECEK

Bu akşam 19.55'te Beşiktaş-Sarpsborg, Akhisarspor-Krasnodar maçları var. Saatleri 22.00'yi gösterdiğinde ise Fenerbahçe, Dinamo Zagrep deplasmanında olacak.

Beşiktaş, Akhisarspor ve Fenerbahçe'nin üçü de kazanması durumunda toplamda 1 milyon 710 bin euro( yaklaşık 13 milyon TL) gelir edilecek.