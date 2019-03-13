UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

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Dünyanın en güçlü adamı Bjornsson'dan yeni rekor

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Golü atıp tabelayı kendi değiştirdi

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Erdoğan: Milli Takım için memnunum

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NASCAR pilotları kavga etti

1 Japonlar derbi için Passolig'e başvurdu Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Galatasay-Beşiktaş derbisine Japon futbolseverler büyük ilgi gösteriyor. Maçı izlemek isteyenler şimdiden 2 bin Passolig başvurusu yaptı.

2 Burak, Milli Takım'a dönüyor, Arda davet bekliyor Şenol Güneş'in A Milli Takımımızın aday kadrosunu cuma günü açıklaması bekleniyor. Deneyimli teknik adamın Burak Yılmaz'ı kadroya çağıracağı ifade ediliyor.

3 Kagawa: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum Siyah-beyazlı taraftarlardan çok etkilendiğini belirten Kagawa, Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyledi. Yönetim, sezon sonunda Borussia Dortmund'la görüşmelere başlayacak.

4 Ronaldo, 8. kez hat-trick yaptı Juventus'un Atletico Madrid'i 3-0 yendiği maçta tüm golleri atarak karşılaşmaya damga vuran Ronaldo, Devler Ligi'nde 8. defa hat-trick yaparak Messi'yi yakaladı.

5 Karius'un sözleşmesindeki tazminat maddesi Karius'un sözleşmesini feshetmek isteyen yönetimin tazminat maddesine takıldığı ortaya çıktı. Eğer Beşiktaş, Liverpool’un izni olmadan Alman kaleciyi gönderirse 15 milyon TL tazminat ödeyecek.

6 Fatih Terim İtalyanca röportaj verdi İtalyan basınına konuşan Fatih Terim, Juventus-Atletico Madrid maçının yıldızı Ronaldo olur demişti. Terim'in öngörüsü gerçekleşti.

7 Fatih Terim: Puan farkı 8 değil 5 Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek zirve takibine sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

8 Şenol Güneş'in istifa kararsızlığı Konyaspor maçı sonrası istifa etmeyi düşünen ancak Başkan Fikret Orman'ın araya girmesi sonucu kalmaya karar veren Şenol Güneş, kalan haftalarda taraftarın tepkisine göre hareket edecek.

9 Beşiktaş'tan maaş alamayan futbolcular Beşiktaş'ta bu sezon sık sık yaşanan maaş krizi son olarak Karius'u da etkiledi. Alman kaleci siyah-beyazlı ekibi FIFA'ya şikayet etti.