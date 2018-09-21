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UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler kazandı

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçlarıyla başladı. 3 temsilcimizin de sahaya çıktığı gecenin sonuçları.

UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler kazandı
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UEFA Avrupa Ligi 12 gruptaki 24 maçla start aldı. Dev şampiyonanın favorilerinden Arsenal ve Chelsea kazanırken, temsilcilerimizden ise sadece Beşiktaş 3 puana ulaşabildi.

GECENİN SONUÇLARI

A GRUBU

Ludogorets (Bulgaristan)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-3

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Zürih (İsviçre): 0-1

B GRUBU

Celtic (İskoçya)-Rosenborg (Norveç): 1-0

Leipzig (Almanya)-Salzburg (Avusturya): 2-3

C GRUBU

Slavia Prag (Çekya)-Bordeaux (Fransa): 1-0

Kopenhag (Danimarka)-Zenit (Rusya): 1-1

D GRUBU

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Fenerbahçe: 4-1

Spartak Trnava (Slovakya)-Anderlecht (Belçika): 1-0

E GRUBU

Arsenal (İngiltere)-Vorskla Poltava (Ukrayna): 4-2

Sporting Lizbon (Portekiz)-Karabağ (Azerbaycan): 2-0

F GRUBU

Olympiakos (Yunanistan)-Real Betis (İspanya): 0-0

Dudelange (Lüksemburg)-Milan (İtalya): 0-1

G GRUBU

Rapid Wien (Avusturya)-Spartak Moskova (Rusya): 2-0

Villarreal (İspanya)-Glasgow Rangers (İskoçya): 2-2

H GRUBU

Lazio (İtalya)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1

Olympique Marsilya (Fransa)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2

I GRUBU

Genk (Belçika)-Malmö (İsveç): 2-0

Beşiktaş-Sarpsborg (Norveç): 3-1

J GRUBU

Akhisarspor-Krasnodar (Rusya): 0-1

Sevilla (İspanya)-Standard Liege (Belçika): 5-1

K GRUBU

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Astana (Kazakistan): 2-2

Rennes (Fransa)-Jablonec (Çekya): 2-1

L GRUBU

MOL Vidi (Macaristan)-BATE Borisov (Belarus): 0-2

PAOK (Yunanistan)-Chelsea (İngiltere): 0-1

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