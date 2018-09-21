UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler kazandı

UEFA Avrupa Ligi 12 gruptaki 24 maçla start aldı. Dev şampiyonanın favorilerinden Arsenal ve Chelsea kazanırken, temsilcilerimizden ise sadece Beşiktaş 3 puana ulaşabildi.
GECENİN SONUÇLARI
A GRUBU
Ludogorets (Bulgaristan)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-3
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Zürih (İsviçre): 0-1
B GRUBU
Celtic (İskoçya)-Rosenborg (Norveç): 1-0
Leipzig (Almanya)-Salzburg (Avusturya): 2-3
C GRUBU
Slavia Prag (Çekya)-Bordeaux (Fransa): 1-0
Kopenhag (Danimarka)-Zenit (Rusya): 1-1
D GRUBU
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Fenerbahçe: 4-1
Spartak Trnava (Slovakya)-Anderlecht (Belçika): 1-0
E GRUBU
Arsenal (İngiltere)-Vorskla Poltava (Ukrayna): 4-2
Sporting Lizbon (Portekiz)-Karabağ (Azerbaycan): 2-0
F GRUBU
Olympiakos (Yunanistan)-Real Betis (İspanya): 0-0
Dudelange (Lüksemburg)-Milan (İtalya): 0-1
G GRUBU
Rapid Wien (Avusturya)-Spartak Moskova (Rusya): 2-0
Villarreal (İspanya)-Glasgow Rangers (İskoçya): 2-2
H GRUBU
Lazio (İtalya)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1
Olympique Marsilya (Fransa)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2
I GRUBU
Genk (Belçika)-Malmö (İsveç): 2-0
Beşiktaş-Sarpsborg (Norveç): 3-1
J GRUBU
Akhisarspor-Krasnodar (Rusya): 0-1
Sevilla (İspanya)-Standard Liege (Belçika): 5-1
K GRUBU
Dinamo Kiev (Ukrayna)-Astana (Kazakistan): 2-2
Rennes (Fransa)-Jablonec (Çekya): 2-1
L GRUBU
MOL Vidi (Macaristan)-BATE Borisov (Belarus): 0-2
PAOK (Yunanistan)-Chelsea (İngiltere): 0-1