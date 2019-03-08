Ensonhaber.com'a dön

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçları oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

Yorum Yap

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 turu ilk ayağı oynanan 8 maçla sona erdi.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 14 Mart Perşembe günü yapılacak rövanş maçları sonunda belli olacak.

ALINAN SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE:

Zenit (Rusya)-Villarreal (İspanya): 1-3
Rennes (Fransa)-Arsenal (İngiltere): 3-1
Sevilla (İspanya)-Slavia Prag (Çekya): 2-2
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Benfica (Portekiz): 1-0
Eintracht Frankfurt (Almanya)-Inter (İtalya): 0-0
Chelsea (İngiltere) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0
Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 3-0
Valencia (İspanya) - Krasnodar (Rusya): 2-1
.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM