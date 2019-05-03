UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçları bu gece oynandı. İngiliz temsilcisi Arsenal'in konuğu Valencia'ydı.

İspanyol ekibi maça hızlı başlarken 11. dakikada Diakhaby takımını öne geçirdi: 0-1. Çabuk kendine gelen Topçular, 18. ve 25. dakikalarda Lacazette'in golleriyle 3-1'i yakaladı. İlk yarı böyle biterken ikinci yarıda iki takımın da gol çabaları sonuç vermedi ve kazanan Arsenal oldu.

ALMANYA'DA BERABERLİK

Bir diğer İngiliz ekibinin maçı da Almanya'da oynandı. Chelsea, Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi.

Karşılıklı birer golün atıldığı karşılaşma 1-1 sona erdi. Frankfurt'un golünü 23.dakikada Luka Jovic attı. Chelsea'nin golünü ise 45.dakikada Pedro kaydetti. İngiliz ekibi bu sonuçla rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.