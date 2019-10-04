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UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Futbolda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının ikinci hafta maçları sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun ikinci haftası tamamlandı.

BAŞAKŞEHİR İLE BEŞİKTAŞ SON DAKİKALARDDA ÜZDÜ

Medipol Başakşehir, J Grubu'nda Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımını ağırladı. Edin Visca'nın 55. dakikada attığı golle öne geçen Medipol Başakşehir, 90 1. dakikada Patrick Herrmann'ın golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Grubun diğer mücadelesinde de Wolfsberger ile Roma 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

K Grubu'nda bulunan Beşiktaş, İngiltere'nin Wolverhampton ekibine 90 3. dakikada Willy Boly'nin attığı golle 1-0 mağlup oldu. Gruptaki diğer maçta ise Braga ile Slovan Bratislava 2-2 berabere kaldı.

DİĞER KARŞILAŞMALAR ŞU ŞEKİLDE


UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftasında sona eren karşılaşmalar şöyle:

A Grubu:
Sevilla (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0
Dudelange (Lüksemburg) - Karabağ (Azerbaycan): 1-4

B Grubu:
Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka): 1-1
Lugano (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-0

C Grubu:
Trabzonspor (Türkiye) - Basel (İsviçre): 2-2
Krasnodar (Rusya) - Getafe (İspanya): 1-2

D Grubu:
Sporting Lizbon (Portekiz) - LASK (Avusturya): 2-1
Rosenborg (Norveç) - PSV (Hollanda): 1-4

E Grubu:
Celtic (İskoçya) - Cluj (Romanya): 2-0
Lazio (İtalya) - Rennes (Fransa): 2-1

F Grubu:
Arsenal (İngiltere) - Standard Liege (Belçika): 4-0
Vitoria (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1

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