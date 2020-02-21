UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide kaleciler Altay Bayındır ve Fernando Muslera'nın sergileyeceği performans, karşılaşmanın sonucuna direkt etki edecek.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç'un dün yaptığı basın toplantısıyla ilgili olarak, "Hakemleri baskı altına almaya çalışmasın" dedi.

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Messi: Abidal'in sözleri beni rahatsız etti

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Katalan ekibinden ayrılmayacağını söyledi. Eric Abidal'in daha önce yaptığı açıklamayla ilgili de "Neden böyle bir açıklama yaptı, anlayamadım" dedi.