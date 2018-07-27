UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları

Siyah beyazlı kulübün transfer için anlaşmaya vardığı Şilili stoper Enzo Roco'yu taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

3

Beşiktaş zorlanmadan kazandı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında B36 Torshavn'ı 2-0 mağlup etti ve ikinci maç öncesi önemli bir avantaj elde etti.