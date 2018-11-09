UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları

I Grubu'nda Belçika'nın Genk takımıyla deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, öne geçtiği karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
J Grubu'nda Sevilla'nın 2-0 öne geçtiği maçta skoru 2-2'ye getiren Akhisarspor ise 56. dakikadan itibaren 10 kişi mücadele eden İspanyol ekibine 3-2 mağlup oldu.
Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:
G Grubu
Rapid Wien (Avusturya) - Villarreal (İspanya): 0-0
Spartak Moskova (Rusya) - Rangers (İskoçya): 4-3
H Grubu
Lazio (İtalya) - Olympique Marsilya (Fransa): 2-1
Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-3
I Grubu
Genk (Belçika) - Beşiktaş: 1-1
Malmö (İsveç) - Sarpsborg (Norveç): 1-1
J Grubu
Akhisarspor - Sevilla (İspanya): 2-3
Krasnodar (Rusya) - Standard Liege (Belçika): 2-1
K Grubu
Astana (Kazakistan) - Jablonec (Çekya): 2-1
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Rennes (Fransa): 3-1
L Grubu
Vidi (Macaristan) - PAOK (Yunanistan): 1-0
BATE (Belarus) - Chelsea (İngiltere): 0-1