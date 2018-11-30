UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları

I Grubu'nda Beşiktaş, konuk olduğu Norveç temsilcisi Sarpsborg karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda Jeremain Lens (2) ve Vagner Love'un golleriyle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar grupta ikinci sıraya yükselirken, son maçlar öncesi son 32 turuna kalmak için önemli bir avantaj yakaladı.

Grubun diğer mücadelesinde Malmö, konuk ettiği Genk ile 2-2 berabere kaldı. İsveç ekibi Oscar Lewicki ve Marcus Antonsson ile ağları sarsarken, Belçika temsilcisinin gollerini Alejandro Pozuelo ve Joseph Paintsil kaydetti.

Grupta Malmö 8 puanla lider, Beşiktaş 7 puanla ikinci, Malmö 6 puanla üçüncü, Sarpsborg 5 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Beşiktaş, grubun son maçında konuk edeceği Malmö'yü yenmesi halinde diğer maçın sonucuna bakmadan son 32 turuna çıkacak.

SEVİLLA TUR ŞANSINI ZORA SOKTU

Öne çıkan diğer karşılaşmalarda, J Grubu'nda Belçika temsilcisi Standard Liege, konuk ettiği daha önce kupayı 5 kez müzesine götüren Sevilla'yı Moussa Djenepo'nun golüyle 1-0 yenerek üst tura kalma umudunu sürdürdü. İspanya ekibinde Pablo Sarabia 68. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Krasnodar'ın üst tura çıkmayı garantilediği grupta 9 puana sahip Sevilla ile Standard Liege arasından üst tura çıkacak takım, son maçların ardından belli olacak.

L Grubu'nda lider Chelsea, ağırladığı Yunanistan temsilcisi PAOK'u 27. ve 37. dakikalarda Olivier Giroud, 60. dakikada Callum Hudson-Odoi ve 78. dakikada Alvaro Morata'nın golleriyle 40 yendi. PAOK'ta Yevhen Khacheridi, henüz 7. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

ÜST TURA KALANLAR

H Grubu'nda Almanya'dan Eintracht Frankfurt ve İtalya'dan Lazio, L Grubu'nda ise Chelsea önceden üst tura çıkmayı garantilemişti.

Alınan sonuçlar şöyle:

G Grubu

Rangers (İskoçya) - Villarreal (İspanya): 0-0

H Grubu

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Lazio (İtalya): 2-0

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Olympique Marsilya (Fransa): 4-0

I Grubu

Malmö (İsveç) - Genk (Belçika): 2-2

Sarpsborg (Norveç) - Beşiktaş: 2-3

J Grubu

Standard Liege (Belçika) - Sevilla (İspanya): 1-0

K Grubu

Jablonec (Çekya) - Rennes (Fransa): 0-1

L Grubu

Chelsea (İngiltere) - PAOK (Yunanistan): 4-0